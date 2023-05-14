الصحة النيابية: الموازنة لا تكفي لإنجاز المشاريع والمستشفيات

2023/05/14 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء الشمري، الأحد، عدم تلبية الموازنة الطموحات في انجاز المشاريع والمستشفيات، مبينة أن القطاع الصحي بحاجة إلى زيادة التخصيصات المالية في موازنة 2023.

وقالت الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القطاع الصحي من أكثر القطاعات الخدمية التي تحتاج إلى اهتمام وتخصيص مالي كونه متعلق بحياة الناس “.

وأضافت، أن “اللجنة ناقشت مع وزارتي الصحة والبيئة توفير التخصيصات المالية اللازمة في موازنة 2023 تداركا لأخطاء الحكومات المتعاقبة “.

وأشارت الشمري، إلى أن “الحكومات السابقة فشلت في دعم وزارة الصحة وان هناك توجها لدعم مرضى السرطان في تقديم الخدمات من ناحية الادوية والمستلزمات الطبية لهم او اكمال بعض المستشفيات المتلكئة”.

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