الزراعة تعلن نجاح الموسم التسويقي للحنطة

2023/05/14 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن نجاح الموسم التسويقي للحنطة.وأكد مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان “نجاح الموسم التسويقي للحنطة من خلال نجاح […]

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