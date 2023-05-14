الاتحاد العراقي يصدر حزمة قرارات

2023/05/14 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد، في مقرّ الاتحاد، وذلك لتدارس ومناقشة بعض الأحداث التي جرت في عددٍ من المباريات للخروج بالقراراتِ الملائمة لها.وذكر بيان للقناة […]

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