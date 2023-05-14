2023/05/14 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخا على جنوب إسرائيل، فيما عزا مصدر بالغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، الأمر إلى "خلل فني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ من غزة يبلغ إسرائيل رغم الهدنة.. ومصدر فلسطيني لـ"الحرة": خلل فني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ من غزة يبلغ إسرائيل رغم الهدنة.. ومصدر فلسطيني لـ"الحرة": خلل فني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).