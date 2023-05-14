حضّر عمامك – مشتاق الربيعي

2023/05/14 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشتاق الربيعي منذ تأسيس الدولة العراقية والى اليوم، لم نجد رخاوة في تطبيق القانون، كما هو الان، لأسباب عديدة، اهمها الفساد المالي والاداري الذي يعصف بكافة مفاصل الدولة، والسلطة العشائرية المتغولة على القانون.وأبسط الأمثلة على ذلك، عندما يحصل اي خلاف بسيط، فان الكلمة الجاهزة: حضر عمامك.ويحدث ذلك حتى مع رجال الامن وموظفي الدولة، […]

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