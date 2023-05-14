الفوز الحادي عشر تواليا لمانشستر سيتي يدنيه من اللقب أكثر

2023/05/14 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – تابع مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته ورفعها الى 11 تواليا في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اثر تغلبه على مضيفه ايفرتون بثلاثية نظيفة الاحد في المرحلة السادسة والثلاثين فاقترب اكثر فاكثر من لقبه الثالث تواليا والخامس في اخر ستة مواسم.ورفع سيتي رصيده الى 85 نقطة مقابل 81 لمطارده المباشر ارسنال […]

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