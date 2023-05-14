ضبط صالة قمار سرية واعتقال مطلوبين في ثلاث محافظات

2023/05/14 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأحد، ضبط احدى صالات القمار السرية في بغداد، فيما أشارت إلى القبض على مطلوبين (٢) للقضاء بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في محافظتي ميسان والديوانية.

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