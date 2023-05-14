2023/05/14 | 20:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة تصدر حزمة من القرارات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة تصدر حزمة من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).