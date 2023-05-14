الديمقراطي يكشف “نقطة خلافية” مع الاتحاد الوطني بانتخابات الإقليم

2023/05/14 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن “نقطة خلافية” مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن انتخابات برلمان اقليم كردستان.

وقال وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك نقطة خلافية مع الاتحاد الوطني الكردستاني على آلية اجراء انتخابات الاقليم التي هي في الاساس مؤجلة لسنة كاملة”.

وبين ان “نقطة الخلاف الرئيسة في مطالب الاتحاد بتوزيع الكوتا على جميع المحافظات وادراج ٤ مقاعد كوتا للسليمانية فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الامر وذلك لان القومية التركمانية والديانة المسيحية تواجدها في محافظتي أربيل ودهوك”.

ولفت الى ان “هنالك مشاكل امنية اخرى من تواجد بعض المطلوبين من الاتحاد الا ان جميع تلك المشاكل ستحل اذا ما عادت الاطراف الى بغداد للوصول الى صيغ للتقارب”.

وكانت رئاسة إقليم كردستان، حددت يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وأكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس الماضي، انه قد مارس صلاحياته القانونية من خلال تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم” مشيراً الى ان “ما يبقى على برلمان كردستان متمثل بتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للاستفتاء والانتخابات”.

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