البنك المركزي: المصارف العراقية مؤمنة بـ (9) تدابير لمنع حالات الاختراق

2023/05/14 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، تطبيق 9 تدابير امنت البنك والمصارف العراقية من عمليات الاختراق والقرصنة.

وقال البنك المركزي للوكالة المركزية إن “البنك المركزي والمصارف العراقية مؤمنة بالكامل ومحصنة من عمليات القرصنة بفضل اعتماد أنظمة حديثة للحماية”.

وأضاف، أن “التأمين يشمل ثانياً تحديث وتطوير البنى التحتية وأنظمة الدفع بأحدث الإصدارات وثالثا الاعتماد على المعايير العالمية الرصينة وبآخر النسخ ورابعاً توعية المستخدمين وخامساً توجيه جميع المشاركين من المصارف وشركات الدفع باقتناء برامج حماية رصينة وسادساً اعتماد معايير عالمية وتطبيقها على الأنظمة الخاصة بهم”.

وتابع أن “عمليات التأمين تضمنت كذلك سابعاً تهيئة الكوادر وتدريبهم لمواجهة أية عملية اختراق فضلاً عن وجود مركز تعافٍ من الكوارث في حال وجود اي خلل والتأكد من استمرار الخدمة دون تأثير”.

ولفت في نقطة ثامنة إلى “وجود أكثر من بيئة عمل test environment لغرض اختبار اي فكرة او تحديث قبل تحويلها على البيئة الحقيقية live environment وأخيراً اعتماد تطبيق sand box وهي تجربة أي فكرة أو مشروع على بيئة حقيقية محددة لمعالجة أي خلل او تأثير سلبي قبل تطبيقها على البيئة الحقيقية”.

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