بعد فصله من التيار الصدري.. (الدراجي) ينضم لفصيل مناوئ

2023/05/14 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، عن انضمام (أبو حسن الدراجي) بعد فصله من التيار الصدري الى فصيل يُعد مناوئاً للتيار.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الدراجي ومجموعة تابعة له انضموا لفصيل مسلح تابع لحركة سياسية".

وكانت قوات سرايا السلام، في البصرة، قررت توجيه عقوبة الطرد لاحد منتسبيها بتهمة "الخيانة".

واظهرت وثيقة صادرة عن جهاز الامن المركزي للسرايا وحصلت عليها (بغداد اليوم)، معاقبة المدعو (ابوحسن الدراجي) بالطرد من التنظيم بتهمة "الخيانة".

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