الصدر يستعد لاعلان مهم

2023/05/14 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قالت صفحة صالح محمد العراقي، الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان الاخير سيصدر امرًا هامًا في العاشرة من مساء اليوم الاحد.

وقال العراقي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إنه "في ساعة العاشرة سيصدر امر مهم من قبل سماحته، فالى ذلك نود ان نلفت انظاركم".

بسمه تعالىاذا شاء الله تعالىفي الساعة العاشرة سيصدر أمر مهم من قبل سماحته...



فإلى ذلك نوّد أن نلفت انظاركم.

— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) May 14, 2023

وينشر الزعيم الديني مقتدى الصدر (50 عاماً) مواقفه وبياناته، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، الذي يحمل اسمه، ويملك صفحتين رديفتين تتوليان فعليا إصدار التوجيهات والتفصيلات المهمة والمواقف العامة للتيار، ولعبتا دوراً بارزاً في الانتخابات والاحتجاجات والأحداث الاجتماعية والمناسبات الدينية المختلفة، وهما صفحتا "وزير القائد"، و"صالح محمد العراقي"، اللتين تمثلان المنصات الإعلامية الأساسية للصدريين في العراق، على منصتي "فيسبوك"، و"تويتر".

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