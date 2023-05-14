وزارة الاعمار تتخذ قرارات استثنائية تتعلق بالوحدات السكنية للشهداء

2023/05/14 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الاعمار والاسكان، رئيس المجلس الوطني للاسكان، بنگين ريكاني، موافقة المجلس على اطفاء اقيام الوحدات السكنية لجميع فئات الشهداء.

وذكر بيان لاعلام الوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان ريكاني "ترأس في مقر الوزارة، الجلسة الاعتيادية للمجلس، بحضور اعضاء المجلس من مختلف الجهات الحكومية المعنية، وناقش الاجتماع ناقش عدة فقرات من اهمها، دراسة مدة التسديد لاقيام الوحدات السكنية التي انجزتها الوزارة للفئات المشمولة بخطة التوزيع، إذ وافق المجلس على اطفاء اقيام الوحدات السكنية لجميع فئات الشهداء".

كما ناقش الاجتماع وفقاً للبيان "مدد التسديد لاقيام الوحدات السكنية للفئات المشمولة بخطة التوزيع، إذ حصلت موافقة المجلس على زيادة مدة تسديد الاقساط الشهرية لاقيام الوحدات السكنية وجعلها (35) سنة بدلاً عن (25) مع الابقاء على تحديد مدة تسديد للارامل بـ (50) سنة".

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