2023/05/14 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مرشح تحالف الأمة المعارض للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو إنهم “متقدمون” في نتائج الانتخابات.وعلى حسابه في “تويتر”، كتب كمال كيليتشدار أوغلو: “نحن متقدمون”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات التركية..



“كمال أوغلو”يغرد: نحن متقدمون المركز الخبري الوطني.

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