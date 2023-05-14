2023/05/14 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، اليوم الاحد، الموافقة على إطفاء اقيام الوحدات السكنية لجميع فئات الشهداء.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن وزير الاعمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الإعمار يوافق على إطفاء اقيام الوحدات السكنية لجميع فئات الشهداء المركز الخبري الوطني.

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