ضغوط اقليمية وترتيب مصالح يدفع الحزبين الرئيسيين في الاقليم الى إنهاء المقاطعة

2023/05/14 | 21:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أنهى أحد أهم الأحزاب الكردية الاحد مقاطعة استمرت شهورا لاجتماعات...

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