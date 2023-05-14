2023/05/14 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسمه تعالىاذا شاء الله تعالىفي ساعة العاشرة سيصدر امر مهم من قبل سماحته… فالى ذلك نود ان نلفت انظاركم

ظهرت المقالة صالح العراقي ينوه إلى “أمر مهم” للصدر في العاشرة ليلًا أولاً على ايرث نيوز.

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