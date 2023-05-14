نادي النجف يشتكي ضد نادي كربلاء بسبب لاعب لديه 3 انذارات ونادي كربلاء يرد

2023/05/14 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت إدارة نادي النجف الرياضي، بشكوى

رسمية ضد نادي كربلاء لدى الاتحاد

العراقي لكرة القدم بسبب مشكلة إدارية.

وبحسب مصادر اعلامية غير رسمية فإن

“الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي النجف

قدمت اعتراضاً رسميا

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