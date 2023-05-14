2023/05/14 | 21:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الفنية العراقية - الكويتية تعقد اجتماعها لمناقشة ترسيم الحدود البحرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/14 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الفنية العراقية - الكويتية تعقد اجتماعها لمناقشة ترسيم الحدود البحرية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الفنية العراقية - الكويتية تعقد اجتماعها لمناقشة ترسيم الحدود البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).