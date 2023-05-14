تفاصيل إغلاق أكبر أهرامات الجيزة.. مسؤول لـCNN:

2023/05/14 | 21:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت أنباء عبر الشبكات الاجتماعية ووسائل إعلام محلية، عن إغلاق هرم خوفو - الأكبر بمدينة الجيزة لمدة شهر، مثيرة تساؤلات حول أسباب الإغلاق، وتأثيره على برنامج زيارة منطقة الأهرامات من المواطنين والسائحين القادمين من الخارج.

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