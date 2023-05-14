2023/05/14 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تعديل وزاري خلال الأشهر المقبلة.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحديث عن قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تعديل وزاري من خلال استبدال عدد من الوزراء بعد التصويت مباشرة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، أمر مستبعد جدا حتى للاشهر المقبلة”.

وأضاف، ان ” قضية التعديل الوزاري او تغيير عدد من الوزراء ليس مطروحا لحد الان على قوى الإطار التنسيقي ولا على مستوى ائتلاف إدارة الدولة”.

وأشار جعفر الى ان “قوة حكومة السوداني الحالية بسبب وجود الاستقرار ورضى عام لدى القوى السياسية بما فيها المستقلة على أدائها”.

وتابع، ان “السوداني سوف لن يخطو نحو باستبدال وزراء محددين كونها ستزعج بعض القوى السياسية وبالتالي الدخول في مشاكل غنيا عنها خلال الفترة الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يستبعد إجراء تعديل وزاري خلال الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يستبعد إجراء تعديل وزاري خلال الأشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).