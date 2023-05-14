الاتفاق على تضمين مبالغ البترودولار لجميع المحافظات ضمن الموازنة

2023/05/14 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي ،الأحد، الاتفاق على تضمين دفع مبالغ مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار لجميع المحافظات.

وقال اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، انه “من حق المحافظات المنتجة للنفط المطالبة بمبالغ البترودولار والحصول عليها كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها”.

وأضاف أن “هناك اتفاقا لاستحصال أموال البترودولار السابقة والتي بذمة الحكومة الاتحادية والأموال الحالية وتضمينها في الموازنة “.

وشدد على ضرورة “وضع الصياغات النهائية للفقرات المقترحة لضمان دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط، سيما محافظات الوسط والجنوب من البترودولار وزيادة تخصيص المبالغ اللازمة”، مبينا ان “الموازنة يتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار السابقة والحالية “.

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