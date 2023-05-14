2023/05/14 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب منافسه الأبرز، كمال كيليجدار أوغلو.
النتائج الأولية: أردوغان متقدم بـ51.12 في المئة من الأصوات، مقابل 43.06 […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فرز %60.36 من الأصوات..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فرز %60.36 من الأصوات.. “إردوغان” يتقدم كليجدار بـ51.70%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النتائج الأولية: أردوغان متقدم بـ51.12 في المئة من الأصوات، مقابل 43.06 […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فرز %60.36 من الأصوات..
“إردوغان” يتقدم كليجدار بـ51.70% المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فرز %60.36 من الأصوات.. “إردوغان” يتقدم كليجدار بـ51.70%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فرز %60.36 من الأصوات.. “إردوغان” يتقدم كليجدار بـ51.70%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).