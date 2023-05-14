2023/05/14 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب منافسه الأبرز، كمال كيليجدار أوغلو.النتائج الأولية: أردوغان متقدم بـ51.12 في المئة من الأصوات، مقابل 43.06 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فرز ‎%‎60.36 من الأصوات..



“إردوغان” يتقدم كليجدار بـ51.70‎% المركز الخبري الوطني.

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