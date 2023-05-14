2023/05/14 | 21:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o4H7e0BSnc0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة العراقي: الحكومة وفرت الدولار بسعر 1320، ولكن هناك تجار تستغل الأزمات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة العراقي: الحكومة وفرت الدولار بسعر 1320، ولكن هناك تجار تستغل الأزمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).