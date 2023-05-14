وفاة طفلين داخل سيارة والدهما بعد ان اغلقوا الابواب من الداخل

2023/05/14 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توفي طفلان خنقاً داخل عجلة والدهما جنوب العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، ان "طفلين توفيا داخل عجلة والدهما أثناء عودته من العمل بعد دخولهما الى داخل العجلة وقفلها من الداخل في منطقة الزعفرانية".

وأضاف ان "الطفلين قضيا بعد اختناقهما نتيجة نفاد الاوكسجين داخل العجلة وارتفاع الحرارة فيها".

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