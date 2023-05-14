الزراعة تخطط لإكثار أسماك عراقية لمنع انقراضها

2023/05/14 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، عن خطة الوزارة لإكثار أصناف عراقية من الأسماك مهددة بالانقراض.

وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، أن "الوزارة تقوم حالياً بتأهيل الأحواض والمفقس الصيني في الصويرة وسيتم بعدها إطلاق أصناف عراقية مهمة للحيلولة دون انقراضها".

وأشار إلى، أن "أسعار أسماك الكارب ترتبط بكلف الأعلاف وعوامل أخرى بسب الإنفاق على الأحواض وحالياً يوجد استقرار في أسعارها في السوق المحلية".

ولفت الجبوري إلى، أن "وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية تقوم بوضع الخطط والبرامج للمحافظة على الأسماك العراقية (الشبوط والكطان والبني)، من خلال عملية إطلاق الاصبعيات في المسطحات المائية، بعدة محافظات منها (ذي قار وصلاح الدين وبغداد)".

وتابع، أنه "بالرغم من تأخر تعويض المتضررين من المد الملحي في البصرة بسبب شحة المياه ونفوق الأسماك عامي 2018-2019 إلا أن الإنتاج السمكي في العراق وصل الى مراحل متقدمة بالاكتفاء الذاتي، وهذا ما يدعو لتقديم الدعم لمنتجي هذه الثروة".

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