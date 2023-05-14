2023/05/14 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الراوي: للطقوس العائلية أغان ترتبط بها كـ(يابو كراميل) (كلام الناس) يضيّف فرقة التراث الموصلي بحفلة غنائية أربيل – سعدون الجابري ضيف برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية)، المطرب الرائد المصلاوي رامز الراوي و فرقته (فرقة التراث الموصلي)، القادمين من مدينة أم الربيعين الموصل ، و قدم الراوي مجموعة من أغاني التراث الموصلي والعراقي الأصيل […]

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