2023/05/14 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقافة الأطفال تؤسّس معهداً للأنميشن بغداد – محمد المحمداوي تدرك دار ثقافة الأطفال، أهمية أفلام الكارتون – الأنميشن، من خلال مسوحات ميدانية أجرتها مدير عام الدار إبتهال خاجيك تكلان، التي إنتدبت متخصصين لتنفيذ خطط رسمت بتأنٍ مدرك لما يريده الطفل ويستمتع به وينمي ذائقته ويرتقي بوعيه، من خلال تأسيس معهد خاص بفن الأنميشن، مستوف […]

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