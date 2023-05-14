2023/05/14 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمات فنية أم نقابة واحدة؟ – مروان ياسين الدليمي لاخلاف على أن لكل الاختصاصات الفنية المنضوية تحت تشكيل نقابة الفنانين مشاغل وتطلعات ومعرقلات خاصة بها،وأن هناك آفاق خاصة بأعضائها يطمحون لتحقيقها،يعجز أي نقيب عن استيعابها،ولن يملك الوقت الكافي ليأخذها على محمل من الجد لتنفيذها.وهناك مصادر تشير إلى أن عدد من يحملون هوية عضو عامل […]

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