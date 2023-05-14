السودان.. البرهان يأمر بتجميد حسابات الدعم السريع

2023/05/14 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية والشركات التابعة لها.

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