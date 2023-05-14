لاح الدين تؤكد عدم تسجيل وفيات بالحمى النزفية وتأخذ إجراءات احترازية

2023/05/14 | 22:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتباه والحيطة لمنع انتقال هذا المرض الخطير.

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