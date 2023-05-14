2023/05/14 | 22:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z0nzjWkL82o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان || الموازنة.. طبخ "حكومي".. و "تهدير" نيابي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان || الموازنة.. طبخ "حكومي".. و "تهدير" نيابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).