2023/05/14 | 22:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر بغلق مرقد والده خمسة أيام.. الصدر: لم ادعِ لنفسي قدسية ولست الإمام المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/14 | 22:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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