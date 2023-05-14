2023/05/14 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hS8pZwtIMYg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزيرة المالية طيف سامي : العجز فـي موازنة 2023 مجرد تخمينات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزيرة المالية طيف سامي : العجز فـي موازنة 2023 مجرد تخمينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).