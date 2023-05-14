ممثلية الاقليم: سنحل كل مشاكلنا مع بغداد وفق الدستور ويجب طي صفحة الماضي

2023/05/14 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى عن توجه بغداد واربيل لحل كل المشاكل بينهما وفق الدستور.

وقال عيسى لـ(بغداد اليوم)، ان :"آخر الاجتماعات بين رئيس الوزاء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بازاني، تمخض الحديث فيه عن إيجاد فرصٍ لخدمة شعب الإقليم وعموم الشعب وبالتالي يجب ان تنسى الجميع مشاكل الماضي فالمواطن يريد أن يرى الحلول المناسبة وليس بقاء المشاكل على حالها".

وبين ان "السوداني وبارزاني، اتفقا على حوارات أخرى تنهي جميع الملفات العالقة بين المركز والاقليم".

ودعا عيسى الى "طي الماضي والبدء بمرحلة جديدة من العلاقة الطيبة لحفظ مصالح الحكومة الاتحادية وشعب الإقليم".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار اربيل الجمعة الماضية وألتقى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني على هامش افتتاح نصب البارزاني التذكاري.

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