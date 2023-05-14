الصدر يتهم

2023/05/14 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، "الميليشيات الوقحة" بدعم اصحاب القضية (يدعون ان مقتدى الصدر هو المهدي) موقفاً مراسم الزيارة لقبر والده.

وقال الصدر في مقطع صوتي غرد به على تويتر، تابعته (بغداد اليوم): "أبرئ نفسي والمخلصين من أفعال الشواذ والمدّعين أنني الإمام المهدي، لذا فإن افضل عقوبة لهم ومن يدعمهم من الفاسدين والميليشيات الوقحة هو منع الجميع من القيام بمراسيم العزاء في ذكرى وفاة محمد محمد صادق الصدر".

واضاف الصدر، ان "الغلق جاء عقوبةً لإنتشار العقيدة المنحرفة ممن يسمون أنفسهم بأصحاب القضية".

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