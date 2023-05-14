الصدر يهاجم بتسجيل صوتي

2023/05/14 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في

تسجيل صوتي غاضب بثه مساء اليوم الأحد،

ما وصفها بـ "المليشيات الوقحة" ومن

سماهم بـ"المغالين بحبه" والمنحرفين

عقائديا، وقرر إيقاف مراسيم العزاء

وإلغاء زيارة مرقد و

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