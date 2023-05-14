العتبة العباسية تخصص مقبرة مركزية جماعية لضحايا مجزرة نزلاء سجن بادوش

2023/05/14 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في

العتبة العباسية ممثّلاً بالمركز

العراقي لتوثيق جرائم التطرّف، عن

تخصيص أوّل مقبرة مركزية جماعية لضحايا

مجزرة نزلاء سجن بادوش.





وقال مدير المركز الدكتور عباس القري

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