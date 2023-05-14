خبراء لـCNN: انتخابات الرئاسة التركية استفتاء على أردوغان والتغيير

2023/05/14 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أغلبية في البلاد تريد التغيير، لكن لا يزال السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الناخبون يرون منافسه الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، كعامل لهذا التغيير، كما يقول الخبراء.

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