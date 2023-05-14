كلهم تحدثوا.. ماذا قال إردوغان وكليتشدار أوغلو وأوغان خلال فرز الأصوات؟

2023/05/14 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم معركة أرقام النتائج الأولية وتضاؤلها ما بين المنافسين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة التركية، خرج المرشحون ليتحدثوا لناخبيهم مع احتمالات بجولة ثانية بعد أسبوعين.

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