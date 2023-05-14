2023/05/14 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكد مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد، على أن الاستعجال بإعلان نتائج الانتخابات فيما تستمر عملية فرز الأصوات يعد تعديا على الإرادة الوطنية.وعلى حسابه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ⁧ أردوغان⁩: أدعو جميع الزملاء للبقاء بمراكز الاقتراع حتى اكتمال فرز الأصوات رسميّاً المركز الخبري الوطني.

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