برلمانية: البصرة حرمت من اي مشروع جديد

2023/05/14 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، الاحد، عن عدم إضافة أي تخصيصات مالية لإنشاء مشاريع جديدة في محافظة البصرة ضمن قانون الموازنة العامة، مضيفة انه تم تقديم مطالب عديدة الى اللجنة المالية النيابية من اجل انصاف المحافظة في الموازنة قبل اقرارها.

وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “النسبة التي تم تحديدها في الموازنة للمحافظة تقدر بـ تريليون و600 مليار دينار فقط، في حين انها تحتاج الى اكثر من 3 تريليونات دينار لتغطية التزامات المشاريع المستمرة فيها”، مشيرة الى انه “لم يتم إضافة أي تخصيصات مالية للمشاريع الجديدة في المحافظة بالرغم الموازنة الانفجارية التي سيتم تمريرها تحت قبة البرلمان”.

وتابع، ان “المحافظة ستخلو من المشاريع الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، بالنظر الى النسبة التي تم تحديدها في الموازنة، حيث انها لا تكفي للمشاريع التي يجري العمل فيها حالياً”، لافتة الى انه “تم تقديم مطالب عديدة الى اللجنة المالية النيابية من اجل انصاف المحافظة خلال الموازنة الثلاثية”.

وأتمت البجاري حديثها، ان “بعض المشاريع الخدمية سيتم ايقافها لعدم وجود تخصيصات مالية كافية لتغطية النفقات”.

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