خبير “يقيّم” قرار الداخلية بمنع التبضع التجاري بالدولار

2023/05/14 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، اليوم الأحد، ان منع تعامل التجار والمواطنين بالدولار في السوق المحلي سيعمل على تقوية الدينار العراقي.

وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الكثير من الدول تعمل على تقوية العملة الوطنية من خلال منع أي تعامل بالعملات الأجنبية، وهذا الامر معمول به بأغلب الدول، وهذا الامر سيقوي من الدينار العراقي، فسيكون التعامل به فقط في السوق المحلي”.

وبين، ان “التعامل بالعملة الوطنية والدولار له آثار اقتصادية خطيرة على قوة العملة الوطنية، وربما يكون سببا لانهيار قيمة العملة الوطنية، كما حصل في لبنان مؤخراً، ولهذا الخطوة تهدف لتقوية الدينار العراقي في التعامل المحلي”.

وكانت وزارة الداخلية، منعت التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية وحصرت هذه العملية بالدينار وحددت التعامل بالدولار حصرا في البنك المركزي العراقي ومكاتب الصيرفة المجازة من قبله.

وعلى الرغم من قرار سابق للبنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار، يقضي بأن يكون سعر الشراء من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دنانير إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ثم يباع بـ(1320) دينارا للمستفيد النهائي، إلا أن هناك تفاوتا كبيرا مع الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، حيث تصل قيمة البيع إلى 147 ألف دينار والشراء إلى 145 ألفا و250 دينارا لكل 100 دولار.

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