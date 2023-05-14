الصدر يعلن البراءة من أفعال “الشواذ والمدّعين بمهديته”

2023/05/14 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يوقف مراسيم العزاء والغاء الزيارة لمرقد والده الصدر يأمر بإغلاق مرقد والده لمدة خمسة ايام الصدر: أبرئ نفسي والمخلصين من أفعال الشواذ والمدّعين أنني الإمام المهدي pic.twitter.com/NjMQ7YxazJ — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 14, 2023

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