تركيا.. نتائج الانتخابات الرئاسة بعد فرز 91% من الأصوات

2023/05/14 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائح الانتخابات التركية تقدم

مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب

أردوغان على منافسيه.

وبعد فرز 91.1% من الأصوات، أوضحت قناة "تي

آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج

الأولية للانتخابات الرئاسية في تر

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