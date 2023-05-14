2023/05/14 | 23:44 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت نتائح الانتخابات التركية تقدم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. نتائج الانتخابات الرئاسة بعد فرز 91% من الأصوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب
أردوغان على منافسيه.
وبعد فرز 91.1% من الأصوات، أوضحت قناة "تي
آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج
الأولية للانتخابات الرئاسية في تر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. نتائج الانتخابات الرئاسة بعد فرز 91% من الأصوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. نتائج الانتخابات الرئاسة بعد فرز 91% من الأصوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).