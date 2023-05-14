2023/05/14 | 23:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة كرة القدم بين ناديي بلد الوليد وإشبيلية، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع 34 في الدوري الإسباني، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا ليغا".. إلغاء هدف مع نهاية الشوط الأول يتسبب في غضب نادي بلد الوليد ويثير جدلاً) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا ليغا".. إلغاء هدف مع نهاية الشوط الأول يتسبب في غضب نادي بلد الوليد ويثير جدلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).