نائب: استدعاء السفير العراقي في طهران اهانة متكررة

2023/05/14 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مثنى امين نادر، استدعاء السفير العراقي في طهران بالامر غير المبرر، على خلفية مشاركة قادة من المعارضة الكردية الإيرانية في مؤتمر رسمي في إقليم كردستان العراق.

وقال نادر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك تاريخا مشتركا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ونظيره الايراني، ولديهم الحق في تبادل الدعوات والزيارات، ودعوة اطراف من الديمقراطي الايراني لحفل افتتاح متحف برزاني، لا يعني الوقوف مع نشاط ضد دولة جارة، وانما الدعوة جاءت بشكل شخصي”.

واضاف أن “استدعاء السفير العراقي امر غير منطقي، وهو شأن عراقي وعائلي ايضا، وتلعب فيه العلاقات المشتركة الحق بدعوة شخصيات لحفل او مؤتمر يندرج على مستوى الفعاليات الخاصة”.

واضاف أن “الحاضرين عن الديمقراطي الايراني لم يلقوا كلمة في المناسبة ضد الحكومة الايرانية”، لافتاً الى أن “الاعتراض الايراني على الشخصيات المتواجدة في الحفل قد يصنف في خأنة التدخل بالشأن العراقي، وكان بالامكان ان لا تتجه الامور لهكذا اجراء، وان ينسحب وفد السفارة الايرانية من الحفل، وبهذا يسجل اعتراضه”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد ذكر لوكالة “فارس” الإيرانية، إنّ الخارجية استدعت، صباح السبت، السفير العراقي نصير عبد المحسن عبد الله لتسليمه “مذكرة احتجاج شديدة” على دعوة “أعضاء في مجموعات انفصالية” إلى افتتاح صرح بارزاني التذكاري ، واستمرار بعض تحركات الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة التي وصفها بأنها إرهابية.

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