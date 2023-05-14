لجنة نيابية: وزارة التعليم تحتاج 5 تريليونات دينار في الموازنة

2023/05/14 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال عضو لجنة التعليم العالي، في البرلمان العراقي، فراس المسلماوي، يوم الأحد، إن الأموال المخصصة لوزارة التعليم في قانون الموازنة الاتحادية “غير كافية”، مؤكدا حاجة الوزارة إلى 5 تريليونات دينار.

وذكر المسلماوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “لجنة التعليم العالي النيابية، لديها اجتماع مباشر مع اللجنة المالية النيابية بخصوص التخصيص المالي لوزارة التعليم العالي في قانون الموازنة العامة”.

وأوضح أن “المبلغ المالي المخصص لوزارة التعليم في قانون الموازنة بلغ تريليونين و500 مليار دينار، وهي موازنة خجولة لا تتناسب مع مدخلات ومخرجات التعليم”، مشيرا إلى أن “قيمة العجز المالي لدى الوزارة بلغت تريليون و500 مليار دينار”.

وأضاف المسلماوي، أن “اللجنة تعمل بشكل مباشر مع اللجنة المالية، لرفع المبلغ المحدد لوزارة التعليم إلى 4 تريليونات دينار”، لافتا إلى إن “اللجنة تحتاج إلى تريليون دينار آخر لدعم الجامعات والكليات المستحدثة والبالغ عددها 16 جامعة وكلية، لبناء وإعادة إعمار البنى التحتية ودعم نظام البعثات”.

وتابع عضو لجنة التعليم النيابية، بالقول إن “المبلغ الموجود حاليا في قانون الموازنة اثنين تريليون و500 دينار ونحتاج إلى تريليون و500 مليار دينار، لسد العجز المالي في وزارة التعليم، بالإضافة إلى حاجة الوزارة إلى تريليون دينار لدعم الجامعات والكليات المستحدثة مؤخراً”.

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