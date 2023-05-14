الانتخابات التركية تتجه لجولة ثانية مع تقارب نتائجها

2023/05/14 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تقترب الانتخابات التركية من جولة ثانية مع تقارب نتائج المتنافسين.

وأفادت وكالة الأناضول، ان رجب طيب أردوغان حصل على 49.8% وكمال كليتشدار أوغلو 44.3% بعد فرز 90% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية التي تتوجه للذهاب إلى جولة إعادة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

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