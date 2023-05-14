اهالي المحمودية والقوات الامنية يتوصلون لحل مبتكر لمشكلة الدراجات

2023/05/14 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توصلت القوات الأمنية وأهالي قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، الى "حل مبتكر" لمشكلة الدراجات النارية.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) انه "وبعد الحملة المرورية التي حصلت على اصحاب (التك تك) ورفض وجهاء قضاء المحمودية من تجوالها لكثرة مشاكلهم في القضاء، أجتمع آمر لواء ٢٥ فرقة ١٧ العقيد الركن علي عبد الرزاق عبد مع الوجهاء في المدينة وخرج بحلول مؤقتة ترضي الأهالي وعدم قطع ارزاق اصحاب الدراجات وتخفيف الضغط عن عوائلهم الفقيرة".

وأشار المصدر الى "طبع باج خاص صادر من مقر اللواء ٢٥ لاصحاب (التك تك) وتثبيتها على الدراجة ويحمل هذا الباج بار كود بداخله ملف أمني كامل لصاحبه، ويحمل البار كود موقعا لاستقبال الشكاوى من قبل المواطنين".

وأوضح ان "هذا الملصق عليه (بار كود) أمني بداخله معلومات سائق التك تك ورقم هاتفه".

وأشار الى "فرض تعهد خطي على صاحب الدراجة بعدم افتعال المشاكل او مضايقة الاهالي والتبليغ عن جميع الحالات المشبوهة وعدم رفع صوت المذياع وعدم السير بالاتجاه المعاكس".

كما يقدم صاحب التك تك وفقاً للمصدر "تعهدا خطياً بإكمال معاملته المرورية وتسجيلها أصولياً".

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